Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:47
flysoulfly написав:
а вообще
сейчас
(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты
Я только трехмесячными в гривне балуюсь. И то для диверсификации. На бОльший срок - считаю авантюрой. В июне, наверно, буду полностью уходить в доллар/евро.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:50
Искатель написав: flysoulfly написав:
а вообще
сейчас
(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты
Я только трехмесячными в гривне балуюсь. И то для диверсификации. На бОльший срок - считаю авантюрой. В июне, наверно, буду полностью уходить в доллар/евро.
но
сейчас
же и
3
месяца - это уже МНОГОмесяцев
flysoulfly
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:08
greenozon
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:16
mephala написав:
народ кто сейчас в топе по мобильным вкладам? (проценты на остаток)
для пересічних (без заранее открытых всяких пупер-карт):
• Сенс - 8% Швидкий депо
• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия
flysoulfly
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:44
flysoulfly написав:
• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия
нема такого
greenozon
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:03
Искатель написав: sens написав:
УБРР та Фамільний + Авангард. Кредитвест. Що за виключення? Навіть mustbe більш об'єктивним з таблицями виявився
Специально посмотрел сайты всех перечисленных банков. Из четырех названных банков - только один стоит рассмотреть. У остальных: у одного минимальная сумма вклада 100к, у другого - вообще миллион. Вы бы почитали внимательно, что на Финансах пишут. Вы же, уверен, только процентные ставки смотрите
Не вникая.
Ера динозаврів минула , відсотки сплачують - що треба? Можна все життя далі Ощаду чи Приват нічого не знати
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:52
greenozon написав: flysoulfly написав:
• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия
нема такого
https://craft.kredobank.com.ua/#cards
Amethyst
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:15
greenozon
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:44
Так то для Правильної, а є ж Крафт
Amethyst
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