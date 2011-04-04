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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 бер, 2024 06:56
klug написав:
Укрпошта ще банком стати не встигла, а уже на 17 лямів залетіла за фінмон. Добряче хтось комуналку прокручує. Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:19
klug написав: Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.
Та ще й немаленькі штрафи (від пів до кількох мільйонів).
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Додано: Суб 09 бер, 2024 08:32
Zochan написав:
klug написав: Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.
Та ще й немаленькі штрафи (від пів до кількох мільйонів).
Це треба для бюджета
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