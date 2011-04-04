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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1818181918201821

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:56

  klug написав:
  greenozon написав:нові штрафики від НБУ
навіть на банк маркарової не побоялись!

:mrgreen:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Укрпошта ще банком стати не встигла, а уже на 17 лямів залетіла за фінмон. Добряче хтось комуналку прокручує. Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.
також звернув на це увагу
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:19

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав: Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.

Та ще й немаленькі штрафи (від пів до кількох мільйонів).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:32

  Zochan написав:
klug написав: Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.

Та ще й немаленькі штрафи (від пів до кількох мільйонів).

Це треба для бюджета
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:48

  sens написав:
  Искатель написав:Специально посмотрел сайты всех перечисленных банков. Из четырех названных банков - только один стоит рассмотреть. У остальных: у одного минимальная сумма вклада 100к, у другого - вообще миллион. Вы бы почитали внимательно, что на Финансах пишут. Вы же, уверен, только процентные ставки смотрите :) Не вникая.

Ера динозаврів минула , відсотки сплачують - що треба? Можна все життя далі Ощаду чи Приват нічого не знати


Речь не о том. Вы наехали на Финансы... раскритиковали обзор, что, мол, не упомянули банки. По факту, Вы даже не читали критерии отбора.
Извините, но класть 100к в гривне куда попало - на любителя. А тем более 1 млн.Причем тут Ощад и Приват...
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 14:27

Посоветуйте валютную карту украинского банка для периодического снятия в банкоматах за рубежом местной валюты: Снятие денег за границей
Интересует Израиль
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:54

  mustbe написав:Посоветуйте валютную карту украинского банка для периодического снятия в банкоматах за рубежом местной валюты: Снятие денег за границей
Интересует Израиль

Ой-вей. Торба таблицям.

  Zochan написав:
klug написав: Тенденція штрафувати обмінки за перебірливість у валютних банкнотах теж цікава.

Та ще й немаленькі штрафи (від пів до кількох мільйонів).

Еге ж. Закрити очі на фінансування тероризму і то дешевше банкам обходиться.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 07:15

Пенсія без стажу

Які виплати можуть отримати пенсіонери без стажу станом на 2024р

Особам, для яких настав час виходу на пенсію, але вони не мають достатнього стажу, передбачено виплату соціальної допомоги відповідно до закону.
Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів України, ця допомога надається пенсіонерам, які не мають мінімум 15 років стажу. Її розмір не може перевищувати 3028 гривень.

Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Особи, які мають право на цю допомогу, повинні звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання або реєстрації.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 07:31

sens ,
Ви людей тренуєте , щоб не звертали уваги на ваші невлучання в теми?

Пенсії в Україні
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:28

  Hotab написав:sens ,
Ви людей тренуєте , щоб не звертали уваги на ваші невлучання в теми?

Пенсії в Україні

Інформація для тих хто не поважає закони,не платить податки,не працює (офіційно) і що його очікує в цій країні
sens
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