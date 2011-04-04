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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 бер, 2024 18:53
Дюрі-бачі написав:
Єдиний центр, який все контролює. І можна запустити власну платіжну систему, щоб не платити % Візі/Мастеру
Для второго же специально НСМЭП изобретали. Ну по крайней мере так кричали. В этом году стукнет юбилейные 20 лет, как запущена в эксплуатацию.
Правда почему-то по комисам на её использование это не очень заметно (бывало, что ей платить дороже, но не припомню, чтобы дешевле), но оно может и было задумано, что экономить будут не потребители
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Додано: Пон 11 бер, 2024 19:38
Искатель написав:
Вы даже не читали критерии отбора.
Извините, но класть 100к в гривне куда попало - на любителя
я Забув про критерії взагалі коли банків поменшало - менше 100 . Тому треба дивитися всі банки - якщо важко ,то тільки держбанки - тому що вони є майже в усіх великих СМТ
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Додано: Сер 13 бер, 2024 13:04
Шановні форумчани!
Пропонуємо до обговорення:Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
Поділіться, будь ласка, своїм переліком банків, яким довіряєте?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 09:49
sens написав:
тому що вони є майже в усіх великих СМТ
Велике СМТ ..., РАЙФ утік, Індексбанк - утік
Приват, Ощад , були по 2 відділення , закрили і стало по одному.
Якщо поруч область , може і цього не бути , сідай чоловіче і їдь у область, назустріч новій долі....
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:23
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇Зміни в банківській таємниці. Що готує НБУ і кого це торкнеться?
Як ви ставитеся до таких змін? Які можуть бути, на вашу думку, наслідки?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:44
а чого не має як суб'єкта відкриття банківської таєниці державних та приватних нотаріусів при оформленні спадкових прав на вклади, що залишилися після померлих.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:39
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти
Чи спрацює, на вашу думку, ця ініціатива? Які ще варіанти влада могла б запропонувати для стимулювання виробництва та споживання вітчизняних товарів?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:16
Повністю підтримую. Люблю кешбек
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