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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1819182018211822

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 18:53

  Дюрі-бачі написав:Єдиний центр, який все контролює. І можна запустити власну платіжну систему, щоб не платити % Візі/Мастеру

Для второго же специально НСМЭП изобретали. Ну по крайней мере так кричали. В этом году стукнет юбилейные 20 лет, как запущена в эксплуатацию.

Правда почему-то по комисам на её использование это не очень заметно (бывало, что ей платить дороже, но не припомню, чтобы дешевле), но оно может и было задумано, что экономить будут не потребители :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 19:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:Вы даже не читали критерии отбора.
Извините, но класть 100к в гривне куда попало - на любителя


я Забув про критерії взагалі коли банків поменшало - менше 100 . Тому треба дивитися всі банки - якщо важко ,то тільки держбанки - тому що вони є майже в усіх великих СМТ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 13:04

Шановні форумчани!

Пропонуємо до обговорення:

Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни

Поділіться, будь ласка, своїм переліком банків, яким довіряєте?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:тому що вони є майже в усіх великих СМТ


Велике СМТ ..., РАЙФ утік, Індексбанк - утік
Приват, Ощад , були по 2 відділення , закрили і стало по одному.
Якщо поруч область , може і цього не бути , сідай чоловіче і їдь у область, назустріч новій долі....
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:23

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Зміни в банківській таємниці. Що готує НБУ і кого це торкнеться?

Як ви ставитеся до таких змін? Які можуть бути, на вашу думку, наслідки?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:44

а чого не має як суб'єкта відкриття банківської таєниці державних та приватних нотаріусів при оформленні спадкових прав на вклади, що залишилися після померлих.
4134ira
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:39

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти

Чи спрацює, на вашу думку, ця ініціатива? Які ще варіанти влада могла б запропонувати для стимулювання виробництва та споживання вітчизняних товарів?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:16

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти

Чи спрацює, на вашу думку, ця ініціатива? Які ще варіанти влада могла б запропонувати для стимулювання виробництва та споживання вітчизняних товарів?


Повністю підтримую. Люблю кешбек
Investor_K
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