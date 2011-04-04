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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05
Shaman написав:
а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору?
на кшталт, правила існують не для всіх...
О каком конкретно правиле речь? Не припомню запрещающего записывать это видео во время движения. Поэтому да, часть общественного договора "что не запрещено, то разрешено".
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