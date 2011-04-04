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Shaman написав:а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору?
на кшталт, правила існують не для всіх...
О каком конкретно правиле речь? Не припомню запрещающего записывать это видео во время движения. Поэтому да, часть общественного договора "что не запрещено, то разрешено".
а по телефону теж можна? чи заборонено, бо відволікаєшся? а запис відео, то таке...
людина просто з назви до чогось закликає владу, але сама вважає для себе певні послаблення. головне в цих випадках, щоб коли все-таки водій відволічеться, зустріч має бути з КАМАЗом, а не з пішоходом...
2.9. Водієві забороняється: ... д) під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання)
Это единственный запрет в ПДД в этой области. По телефону можно, если не держать в руке. А видео записывать можно даже с камерой в руке - это же не "засіб зв’язку"
Shaman написав:людина просто з назви до чогось закликає владу, але сама вважає для себе певні послаблення. головне в цих випадках, щоб коли все-таки водій відволічеться, зустріч має бути з КАМАЗом, а не з пішоходом...
И какие же послабления?
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний: ... б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;
в ПДД тоже есть, но доказательств нарушения этого пункта не вижу. Наоборот, он там даже временами головой вертит, чтобы за обстановкой следить.
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний: ... б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;
в ПДД тоже есть, но доказательств нарушения этого пункта не вижу. Наоборот, он там даже временами головой вертит, чтобы за обстановкой следить.
головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...
Shaman написав:головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...
Само собой. Поэтому ПДД в полном виде для человека не выполнимо. Ну не может водитель чисто технически и физиологически постоянно следить на все 360 градусов вокруг автомобиля. Может только временами поглядывать не только вперёд. Но послабления-то именно у этого конкретного водителя в чём? Как на вид, следит за дорогой так же, как остальные люди-водители. Пока негласно считается, что такой уровень контроля достаточен. Плохо, конечно, но тут или к писателям ПДД или к проверяющим их соблюдение. Я в общем не против, чтобы ПДД действительно соблюдалось в его нынешнем виде. Для этого для начала всех водителей-людей нужно будет выгнать