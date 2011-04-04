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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 бер, 2024 18:53
Дюрі-бачі написав:
Єдиний центр, який все контролює. І можна запустити власну платіжну систему, щоб не платити % Візі/Мастеру
Для второго же специально НСМЭП изобретали. Ну по крайней мере так кричали. В этом году стукнет юбилейные 20 лет, как запущена в эксплуатацию.
Правда почему-то по комисам на её использование это не очень заметно (бывало, что ей платить дороже, но не припомню, чтобы дешевле), но оно может и было задумано, что экономить будут не потребители
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Додано: Пон 11 бер, 2024 19:38
Искатель написав:
Вы даже не читали критерии отбора.
Извините, но класть 100к в гривне куда попало - на любителя
я Забув про критерії взагалі коли банків поменшало - менше 100 . Тому треба дивитися всі банки - якщо важко ,то тільки держбанки - тому що вони є майже в усіх великих СМТ
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Додано: Сер 13 бер, 2024 13:04
Шановні форумчани!
Пропонуємо до обговорення:Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
Поділіться, будь ласка, своїм переліком банків, яким довіряєте?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 09:49
sens написав:
тому що вони є майже в усіх великих СМТ
Велике СМТ ..., РАЙФ утік, Індексбанк - утік
Приват, Ощад , були по 2 відділення , закрили і стало по одному.
Якщо поруч область , може і цього не бути , сідай чоловіче і їдь у область, назустріч новій долі....
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:23
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇Зміни в банківській таємниці. Що готує НБУ і кого це торкнеться?
Як ви ставитеся до таких змін? Які можуть бути, на вашу думку, наслідки?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:44
а чого не має як суб'єкта відкриття банківської таєниці державних та приватних нотаріусів при оформленні спадкових прав на вклади, що залишилися після померлих.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:39
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти
Чи спрацює, на вашу думку, ця ініціатива? Які ще варіанти влада могла б запропонувати для стимулювання виробництва та споживання вітчизняних товарів?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:16
Повністю підтримую. Люблю кешбек
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:25
НБУ обліковка і грабіж населення УкраїниПДР України
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:21
Фонд гарантування остаточно виграв справу про стягнення 1,5 млрд з колишніх топів «Платинум Банку»
https://news.finance.ua/ua/fond-harantu ... -banku-zmi
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб «Платинум Банку» 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.
Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на запит ЕП. Цю інформацію ЕП підтвердила і сама Катерина Рожкова.
Зазначається, що відповідне рішення суд ухвалив 18 березня 2024 року. Це рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.
Своє рішення Верховний суд ухвалив, розглядаючи рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до колишніх топменеджерів збанкрутілого «Платинум Банку». Відповідне рішення апеляційний суд ухвалив у червні 2023 року.
Згодом, в інтервю ЕП, Катерина Рожкова зазначила, що подала касаційну скаргу на це рішення суду. «Перша інстанція була не на користь Фонду гарантування. Було закрите слухання і в першій інстанції, і в апеляції. Зараз ми подали касацію», — заявила вона.
Як зазначають у ФГВФО, після початку процедури виведення «Платинум Банку» з ринку було встановлено факти виведення з нього активів до визнання банку неплатоспроможним.
У серпні 2020 року Фонд подав позов до Господарського суду міста Києва з метою відшкодування збитків, завданих «Платинум Банку» та його кредиторам у розмірі 1 477 708 016,17 грн.
Зазначається, що рішення суду стосується стягнення коштів з 10 колишніх членів правління та спостережної ради «Платинум Банку». Серед яких, зокрема, Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління «Платинум Банку», зараз — перша заступниця голови НБУ), Костянтин Смольський (колишній голова правління «Платинум Банку»), Григорій Гуртовий (колишній голова спостережної ради), інші особи.
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