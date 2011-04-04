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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 19:00
Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.
Як може топ збанкрутілого банку після цього працювати в центральному банку країни?На заході таке в голову нікому не прийде що так можно.Та він в ніякому банку після цього працювати не зможе.А у нас нормально.Мало того вони ще й гроші вивели.Тобто будучі на топ посаді в комерційному банку вона порушила нормативку того же НБУ і зараз вона .....пабам...топ менеджер НБУ.
Сюр якийсь.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 20:53
посетитель написав:
Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.
країна можливостей.
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novichok
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Додано: Вів 19 бер, 2024 21:08
novichok написав: посетитель написав:
Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.
країна можливостей.
Заберуть рожкову на фронт, ранених тягати.
Там такі проворні треба...
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Goodman
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:24
Goodman написав: novichok написав: посетитель написав:
Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.
країна можливостей.
Заберуть рожкову на фронт, ранених тягати.
Там такі проворні треба...
Вона скоріше до подруги Лєри200 баксів в ЛАндон втіче. ,,Другий,, фронт відкриє.
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alex lem
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Додано: Вів 19 бер, 2024 23:06
novichok написав: посетитель написав:
Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.
країна можливостей.
дехто 150 ярдів грн вкрав. а на форумі кажуть, що Приват незаконно націоналізували
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Shaman
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Додано: Сер 20 бер, 2024 07:31
alex lem написав:Вона скоріше до подруги Лєри200 баксів в ЛАндон втіче. ,,Другий,, фронт відкриє.
Вже давно відкритий "такими", там бракувало тільки непридатного
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:28
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео)
На вашу думку, чи зможе Україна виконати всі умови для вступу до ЄС? І протягом якого часу це відбудеться?
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Модератор
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:44
Модератор
не зовсім зможе. Але приймуть.
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Investor_K
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