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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1820182118221823

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.

Як може топ збанкрутілого банку після цього працювати в центральному банку країни?На заході таке в голову нікому не прийде що так можно.Та він в ніякому банку після цього працювати не зможе.А у нас нормально.Мало того вони ще й гроші вивели.Тобто будучі на топ посаді в комерційному банку вона порушила нормативку того же НБУ і зараз вона .....пабам...топ менеджер НБУ.
Сюр якийсь.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:53

  посетитель написав:Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.

країна можливостей.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:08

  novichok написав:
  посетитель написав:Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.

країна можливостей.


Заберуть рожкову на фронт, ранених тягати.
Там такі проворні треба...
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:24

  Goodman написав:
  novichok написав:
  посетитель написав:Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.

країна можливостей.


Заберуть рожкову на фронт, ранених тягати.
Там такі проворні треба...

Вона скоріше до подруги Лєри200 баксів в ЛАндон втіче. ,,Другий,, фронт відкриє.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:06

  novichok написав:
  посетитель написав:Спи зди півтора мільярда і ласкаво просимо працювати в Нацбанк.

країна можливостей.

дехто 150 ярдів грн вкрав. а на форумі кажуть, що Приват незаконно націоналізували :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 07:31

Re: Байки про банки і не тільки....

alex lem написав:Вона скоріше до подруги Лєри200 баксів в ЛАндон втіче. ,,Другий,, фронт відкриє.

Вже давно відкритий "такими", там бракувало тільки непридатного
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:28

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео)

На вашу думку, чи зможе Україна виконати всі умови для вступу до ЄС? І протягом якого часу це відбудеться?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:44

Модератор
не зовсім зможе. Але приймуть.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:58

  посетитель написав:Як може топ збанкрутілого банку після цього працювати в центральному банку країни?
На заході таке в голову нікому не прийде що так можно.Та він в ніякому банку після цього працювати не зможе
вот про "на западе" - в этом сомневаюсь...
Топов из всяких ЛеманБразерс и всяких рейтинговых рисователей из Фитчей - никуда по профилю не взяли?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:48

greenozon
 
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