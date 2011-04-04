RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1821182218231824

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:07

  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

плавно сворачивают кредитную активность: ближайшая курсовая перспектива не в пользу гривни. Жирный 2023 всьо.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4611
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:01

  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

Пріват і а-банк?
посетитель
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:12

  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

Виновників в студію!
ihorsic
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1821182218231824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 251335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 110380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 37931
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2830)
25.03.2024 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.