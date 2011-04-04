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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:07

  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

плавно сворачивают кредитную активность: ближайшая курсовая перспектива не в пользу гривни. Жирный 2023 всьо.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:01

  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

Пріват і а-банк?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:12

  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

Виновників в студію!
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:14

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня всё ок: ОЧ в Привате, лимиты в ТАС и Моно есть ) Не сейте панику
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:57

может кто-то сталкивался со списанием небольшого долга с жирного неразрывного депозита по запросу исполнительной службы?
Как это происходит?
Дкпозит превращается в разрывной, банк сторнирует все ранее начисленные проценты, списываеит долг, а остаток перечисляет на теекщий счет?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:39

Re: Байки про банки і не тільки....

посетитель написав:
  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

Пріват і а-банк?
++
При чому в обох банках виплачую по дві розстрочки
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:17

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:25

  2XL написав:
посетитель написав:
  2XL написав:Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.

Пріват і а-банк?
++
При чому в обох банках виплачую по дві розстрочки

А-банк супруга не пользуется картой. Банк всё наливает и наливает Уже налил 90 тыс. за три мес. Я больше года пользуюсь, мне как установил 10 тыс, и больше не наливает.
Игорь Алексеевич
 
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