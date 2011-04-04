Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:16
15 сторінок акцій банку, оце вже постарались в мінфіні!
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... h-uslugah/
greenozon
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Додано: Суб 30 бер, 2024 09:28
greenozon
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Додано: Нед 31 бер, 2024 23:40
greenozon написав:
депо ставки (грн) далі падають
а вот Бэлочки шото поднимали
flysoulfly
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Додано: Пон 01 кві, 2024 06:46
flysoulfly написав:
а вот Бэлочки шото поднимали
не только - АБАНКа тоже с 01-04-2024 новую акцию мутит.
+ там трансфербонус и 1% за лонгацию от 6 мес , короче многоходовка для безсмертних и отважних.
Goodman
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