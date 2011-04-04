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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:16
15 сторінок акцій банку, оце вже постарались в мінфіні!
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:28
депо ставки (грн) далі падають
Додано: Пон 01 кві, 2024 00:40
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 01 кві, 2024 11:58
👛Попит на мікрокредити в Україні зростає, а з ним і заборгованість — Опендатабот
8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн було укладено торік. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення.
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:31
Поки що незрозуміло, чи вплине рішення суду на перебування Рожкової в правлінні Національного банку. На запит ЕП щодо цього регулятор до виходу публікації не відповів.
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:55
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Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
Як ставитеся до ТОП 3? Можливо, вважаєте, що є банки, які більше заслуговують на відзнаку? Якщо так, то які і чому?
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