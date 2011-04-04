RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1822182318241825

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:16

15 сторінок акцій банку, оце вже постарались в мінфіні!

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... h-uslugah/
greenozon
 
Повідомлень: 16135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:28

депо ставки (грн) далі падають

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27032024/
greenozon
 
Повідомлень: 16135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:40

  greenozon написав:депо ставки (грн) далі падають
а вот Бэлочки шото поднимали
flysoulfly
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:а вот Бэлочки шото поднимали

не только - АБАНКа тоже с 01-04-2024 новую акцию мутит.
+ там трансфербонус и 1% за лонгацию от 6 мес , короче многоходовка для безсмертних и отважних.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6439
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:короче многоходовка для безсмертних и отважних.


Т.е. для украинцев?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 952
З нами з: 04.04.22
Подякував: 66 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:58

  Andrey2512 написав:
  Goodman написав:короче многоходовка для безсмертних и отважних.


Т.е. для украинцев?)


👛Попит на мікрокредити в Україні зростає, а з ним і заборгованість — Опендатабот

8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн було укладено торік. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16320
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:31

Поки що незрозуміло, чи вплине рішення суду на перебування Рожкової в правлінні Національного банку. На запит ЕП щодо цього регулятор до виходу публікації не відповів.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /2/711887/
greenozon
 
Повідомлень: 16135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:55

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards

Як ставитеся до ТОП 3? Можливо, вважаєте, що є банки, які більше заслуговують на відзнаку? Якщо так, то які і чому?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1822182318241825
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 251466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 110669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 38192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11724)
02.04.2024 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.