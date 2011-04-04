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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:32
Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?
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la9
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:21
la9 написав:
Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?
о каком банке речь?
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Goodman
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:01
Goodman написав: la9 написав:
Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?
о каком банке речь?
коминвест
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la9
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Додано: Суб 06 кві, 2024 07:50
la9 написав: Goodman написав: la9 написав:
Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?
о каком банке речь?
коминвест
Что за проблема с коминвест?
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Investor_K
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