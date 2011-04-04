RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1823182418251826

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:32

Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?
la9
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:21

  la9 написав:Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?

о каком банке речь?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:01

  Goodman написав:
  la9 написав:Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?

о каком банке речь?

коминвест
la9
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 07:50

  la9 написав:
  Goodman написав:
  la9 написав:Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?

о каком банке речь?

коминвест

Что за проблема с коминвест?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9794
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:17

  Investor_K написав:Что за проблема с коминвест?

с банком нет проблем. По крайней мере, мне они не известны.
Просто истек срок действия депокарты, а получить новую пока нет возможности. %% всегда сдергивал.
Якобы, еще три месяца карта будет работать в банкомате (не проверял)
la9
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 02.07.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1823182418251826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 251483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 110762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 38301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.