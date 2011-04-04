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с банком нет проблем. По крайней мере, мне они не известны. Просто истек срок действия депокарты, а получить новую пока нет возможности. %% всегда сдергивал. Якобы, еще три месяца карта будет работать в банкомате (не проверял)
с банком нет проблем. По крайней мере, мне они не известны. Просто истек срок действия депокарты, а получить новую пока нет возможности. %% всегда сдергивал. Якобы, еще три месяца карта будет работать в банкомате (не проверял)
У меня карты с закончившимся сроком онлайн работают в Украине - переводы и коммуналка. Можно открыть виртуальную. А вот у ТАС не сложилось - упал небольшой процент в долларах в последний месяц перед окончанием срока карты, банк перевёл на какой-то особый счёт, с которого можно получить только лично. Через некоторое время начали снимать за обслуживание счёта, сейчас там на счету уже ноль.