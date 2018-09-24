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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:33

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Ой+ написав:Приват віза уні 1,5 грн бенз/1 грн газ на вог до 31.01.24

Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
Але в лютому кешбек на моно повернувся)

  Ой+ написав:За 400 бонусів водафону 2 грн/л на карту level

Я от щось не пригадую чи можна ті гривні потім в них витратити на паливо, чи лише на товари з кафе, заправляюсь там дуже рідко.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:39

  nighthawk5 написав:
  Ой+ написав:Приват віза уні 1,5 грн бенз/1 грн газ на вог до 31.01.24

Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.

аХцію по Пиват Віза продовжили от до 29 лютого
І оті 1.5грн/л -- це додаткова знижка до стандартної на ВОГ (у мене от 5грн/л зараз!).
Причому це не бали на Прайд, а таки знижка зразу на чек при оплаті на касі чи ТСО ВОГ(є і такі вже)!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:42

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Amethyst написав:І оті 1.5грн/л -- це додаткова знижка до стандартної на ВОГ (у мене от 5грн/л зараз!).

Мені 5 грн на ДН тільки запропонували. І треба +20 л.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:57

  nighthawk5 написав:Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.

то якийсь хреновий прайд, мені дає 5 грн бензин дизель і 2,5 газ, а по привату знижка сюди ще плюсується.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:48

  unicdima написав:
  nighthawk5 написав:Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.

то якийсь хреновий прайд, мені дає 5 грн бензин дизель і 2,5 газ, а по привату знижка сюди ще плюсується.

більше 4 давали тільки на чорну пʼятницю, в цьому місяці взагалі 3 - як вам 5 насипають не уявляю
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:55

🛢На фоні новини, що безнин-дизель дорожчають на 7-10 грн через збільшення акцизу 💸Visa, ⛽️WOG та 💸Приватбанк знову запустили хорошу акційну прпозицію

🛍Знижка 1,5 грн грн на бензин/дизель і 1 грн на газ при оплаті карткою Visa універсальна/універсальна голд/преміальна при купівлі від 20 літрів палива у одному чеку.

⛽️Знижка додається до всіх ваших знижок від WOG.

Реєструватись в акції не потрібно.

✔️Акція діє від сьогодні до 16 червня.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 18:52

А так це все одно вийде дещо менше ніж 3%, що дає Абанк, чи моно на ВОГ, враховуючи рівень цін.
Ой+
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