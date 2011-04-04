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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1824182518261827>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:32

Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:21

  la9 написав:Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?

о каком банке речь?
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:01

  Goodman написав:
  la9 написав:Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?

о каком банке речь?

коминвест
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 07:50

  la9 написав:
  Goodman написав:
  la9 написав:Коллеги, есть способ безналом вывести грн с просроченной депо карты, по которой ещё можно снять в банкомате?

о каком банке речь?

коминвест

Что за проблема с коминвест?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:17

  Investor_K написав:Что за проблема с коминвест?

с банком нет проблем. По крайней мере, мне они не известны.
Просто истек срок действия депокарты, а получить новую пока нет возможности. %% всегда сдергивал.
Якобы, еще три месяца карта будет работать в банкомате (не проверял)
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:05

  la9 написав:
  Investor_K написав:Что за проблема с коминвест?

с банком нет проблем. По крайней мере, мне они не известны.
Просто истек срок действия депокарты, а получить новую пока нет возможности. %% всегда сдергивал.
Якобы, еще три месяца карта будет работать в банкомате (не проверял)

У меня карты с закончившимся сроком онлайн работают в Украине - переводы и коммуналка.
Можно открыть виртуальную.
А вот у ТАС не сложилось - упал небольшой процент в долларах в последний месяц перед окончанием срока карты, банк перевёл на какой-то особый счёт, с которого можно получить только лично. Через некоторое время начали снимать за обслуживание счёта, сейчас там на счету уже ноль.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:33

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:35

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:49

💲Населення у березні купило рекордно низький обсяг валюти

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн. Це найнижчий показник з вересня 2023 року.

👤fb 🔸insta 💻youtube 🔹сайт
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:06

  sens написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.

А гривню куди порадити прилаштувати?
Investor_K
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