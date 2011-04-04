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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 кві, 2024 20:18
Investor_K написав: sens написав:
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.
А гривню куди порадити прилаштувати?
Напевно купити валюту і тримати в готівці?
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