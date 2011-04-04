Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 кві, 2024 20:18
Investor_K написав: sens написав:
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.
А гривню куди порадити прилаштувати?
Напевно купити валюту і тримати в готівці?
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в Вів 09 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:26
Investor_K написав: sens написав:
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.
А гривню куди порадити прилаштувати?
Овдп до 01.05, потім до 26.06 , влітку купити валюту, далі в листопаді продати і купити до кінця листопада овдп
sens
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Додано: Вів 09 кві, 2024 22:13
🔊 Чи можна не платити за комуналку під час воєнних дій? 🇺🇦
💡 Якщо ви користуєтеся комунальними послугами, то, безумовно, вони мають бути оплачені. Але існують ситуації, коли ви можете бути звільнені від цих платежів. 🏡 Якщо ви залишили своє житло і воно залишається не використовуваним понад 30 днів, вам може бути надано звільнення від платежів, за умови надання відповідних документів. 📝 ❗️Зверніть увагу: це стосується лише певних послуг, таких як водопостачання та вивезення сміття. За опалення платити доведеться, адже це централізована послуга. 🏗 Для власників зруйнованого житла існують окремі правила. Необхідно отримати акт про знищення або пошкодження майна та надати його вашому постачальнику послуг. 🚫 Пам'ятайте, мораторій на відключення комунальних послуг за борги було скасовано. Тож будьте уважні і вчасно вирішуйте питання з оплатою! 🛑 Ця інформація не стосується тимчасово окупованих територій або зон бойових дій.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:02
Виявлено корупційні статки директорки ФГВФО Рекрут у Британії (м.Кембридж):
https://ua.news/ua/ukraine/obnaruzheny- ... kembrydzha
greenozon
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Додано: Чет 11 кві, 2024 12:15
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇 Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок
Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
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