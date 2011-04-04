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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1824182518261827

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Investor_K написав:
  sens написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.

А гривню куди порадити прилаштувати?

Напевно купити валюту і тримати в готівці?
Востаннє редагувалось 2XL в Вів 09 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:26

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.

А гривню куди порадити прилаштувати?

Овдп до 01.05, потім до 26.06 , влітку купити валюту, далі в листопаді продати і купити до кінця листопада овдп
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:13

🔊 Чи можна не платити за комуналку під час воєнних дій? 🇺🇦

💡 Якщо ви користуєтеся комунальними послугами, то, безумовно, вони мають бути оплачені. Але існують ситуації, коли ви можете бути звільнені від цих платежів.

🏡 Якщо ви залишили своє житло і воно залишається не використовуваним понад 30 днів, вам може бути надано звільнення від платежів, за умови надання відповідних документів.

📝 ❗️Зверніть увагу: це стосується лише певних послуг, таких як водопостачання та вивезення сміття. За опалення платити доведеться, адже це централізована послуга.

🏗 Для власників зруйнованого житла існують окремі правила. Необхідно отримати акт про знищення або пошкодження майна та надати його вашому постачальнику послуг.

🚫 Пам'ятайте, мораторій на відключення комунальних послуг за борги було скасовано. Тож будьте уважні і вчасно вирішуйте питання з оплатою!

🛑 Ця інформація не стосується тимчасово окупованих територій або зон бойових дій.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:02

Виявлено корупційні статки директорки ФГВФО Рекрут у Британії (м.Кембридж):
https://ua.news/ua/ukraine/obnaruzheny- ... kembrydzha
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:15

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:24

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