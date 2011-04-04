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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1824182518261827

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Investor_K написав:
  sens написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.

А гривню куди порадити прилаштувати?

Напевно купити валюту і тримати в готівці?
Востаннє редагувалось 2XL в Вів 09 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:26

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
валюту треба мати в готівці. Тема закрита.

А гривню куди порадити прилаштувати?

Овдп до 01.05, потім до 26.06 , влітку купити валюту, далі в листопаді продати і купити до кінця листопада овдп
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:02

Виявлено корупційні статки директорки ФГВФО Рекрут у Британії (м.Кембридж):
https://ua.news/ua/ukraine/obnaruzheny- ... kembrydzha
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:15

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:24

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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:58

Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні
свіжий огляд депо ставок, великі банчики
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -10042024/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:55

  greenozon написав:Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні
свіжий огляд депо ставок, великі банчики
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -10042024/

Бооже, які невдаХи :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:32

  greenozon написав:Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні
свіжий огляд депо ставок, великі банчики
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -10042024/

Щось знають?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:51

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону

Чи є серед вас ті, хто отримують перекази з-за кордону, або ті хто надсилають? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Які є нюанси у таких операцій?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:22

Модератор
Посилання бите - остання літера зайва.

Хто каруселить через Швейцарію так і не зрозуміло.
klug
 
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