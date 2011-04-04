Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні. Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок. А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%