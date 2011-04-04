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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1825182618271828

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 02:02

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону

Чи є серед вас ті, хто отримують перекази з-за кордону, або ті хто надсилають? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Які є нюанси у таких операцій?

З України не можна надіслати перекази за кордон.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:51

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?


Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні.
Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок.
А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%

https://savostin.pro/ukrinskie-banki-na ... -mlrd-grn/

І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500
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