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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1825182618271828

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 02:02

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону

Чи є серед вас ті, хто отримують перекази з-за кордону, або ті хто надсилають? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Які є нюанси у таких операцій?

З України не можна надіслати перекази за кордон.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:51

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?


Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні.
Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок.
А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%

https://savostin.pro/ukrinskie-banki-na ... -mlrd-grn/

І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Банки довели бідного чолов'ягу )))
https://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-cholo ... 54009.html
У Харкові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який регулярно здійснював відеодзвінки до сервісної служби банку та показував його працівникам свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Дзержинського райсуду міста Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, житель Харкова регулярно телефонував до сервісного центру банку. Коли працівниця банку відповідала на відеодзвінок, чоловік почав показувати свій статевий орган. Суд зафіксував щонайменше чотири таких випадки. На зауваження працівниць банку чоловік не реагував.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:41

  Acceptus написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?


Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні.
Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок.
А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%

https://savostin.pro/ukrinskie-banki-na ... -mlrd-grn/

І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500

А ви цікавились більш детально? Що наприклад в грудні збільшилися на 7%, а в лютому збільшилися на 1,4%?
Але хайп саме на одному місяці зробили
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  Acceptus написав:І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500


Поки санкцій щодо блокування рахунку немає!

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
V2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:22

  V2 написав:
  Acceptus написав:І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500


Поки санкцій щодо блокування рахунку немає!

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604

Блокувати будуть не за сам факт ухиляння, а за несплачені штрафи за ухиляння. Не явилися по повісці - штраф. Не сплатили цей штраф - значить блокування рахунків.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:36

1finanсier
Це зрозуміло, що за несплату грошового зобов'язання - блокування рахунків.
Первинно була мова про блокування рахунків в разі порушень мобілізаційного законодавства!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:15

  V2 написав:1finanсier
Це зрозуміло, що за несплату грошового зобов'язання - блокування рахунків.
Первинно була мова про блокування рахунків в разі порушень мобілізаційного законодавства!

Ну не багато різниці. Просто вставили лише один проміжний пункт між порушенням моб.законодавства і блокуванням рахунків )
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  1finanсier написав:Ну не багато різниці.


Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!
V2
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