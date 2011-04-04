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Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні. Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок. А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%
Про це йдеться у вироку Дзержинського райсуду міста Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).
За даними суду, житель Харкова регулярно телефонував до сервісного центру банку. Коли працівниця банку відповідала на відеодзвінок, чоловік почав показувати свій статевий орган. Суд зафіксував щонайменше чотири таких випадки. На зауваження працівниць банку чоловік не реагував.
Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні. Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок. А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%