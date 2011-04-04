|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 20:58
1finanсier написав: V2 написав: 1finanсier написав:
Ну не багато різниці.
Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!
В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.
То вони цю карусель уже 2 роки могли крутити і за старим законодавством, але не чути масових нарікань.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8435
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|251627
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|111046
|
|
|18
|38548
|