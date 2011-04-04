Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 20:58
1finanсier написав: V2 написав: 1finanсier написав:
Ну не багато різниці.
Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!
В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.
То вони цю карусель уже 2 роки могли крутити і за старим законодавством, але не чути масових нарікань.
klug
Повідомлень: 8439
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:27
1finanсier написав: Acceptus написав: Однозначно не згодні
- вплив значний. Березневі відтоки колосальні.
Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок.
А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%
https://savostin.pro/ukrinskie-banki-na ... -mlrd-grn/
І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500
А ви цікавились більш детально? Що наприклад в грудні збільшилися на 7%, а в лютому збільшилися на 1,4%?
Але хайп саме на одному місяці зробили
Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.
Я не знаю, де ви берете цифри 7%... На портфелі депозитів ФЛ - це величезні гроші (таких приростів не було принаймі в 2024 році).
Або я не розумію, про що ви говорите.
Ось статистика НБУ:
Тільки ж ви дивиться зміну курсу і номінальні зміни.
А ще, цеж всі до купи, і нема співвідношення строкових та on-call
А ще вийде статистика за март - там вже дуже буде помітно, тоді март до марту прикладемо і порахуємо.
Acceptus
Повідомлень: 1469
З нами з: 25.05.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:55
1finanсier написав: V2 написав: 1finanсier написав:
Ну не багато різниці.
Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!
В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.
Повністю згоден з
1finanсier
, різниці небагато і робитемуть це швидко.
Враховуючі терміни - люди готуються, а деякі вже все втигли.
Acceptus
Повідомлень: 1469
З нами з: 25.05.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
253
251693
Пон 22 бер, 2021 21:04 Успіх
50
111148
18
38636