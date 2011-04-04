RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1826182718281829

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 20:58

  1finanсier написав:
  V2 написав:
  1finanсier написав:Ну не багато різниці.


Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!

В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.

То вони цю карусель уже 2 роки могли крутити і за старим законодавством, але не чути масових нарікань.
klug
 
Повідомлень: 8442
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:27

  1finanсier написав:
  Acceptus написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?


Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні.
Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок.
А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%

https://savostin.pro/ukrinskie-banki-na ... -mlrd-grn/

І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500

А ви цікавились більш детально? Що наприклад в грудні збільшилися на 7%, а в лютому збільшилися на 1,4%?
Але хайп саме на одному місяці зробили


Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.

Я не знаю, де ви берете цифри 7%... На портфелі депозитів ФЛ - це величезні гроші (таких приростів не було принаймі в 2024 році).

Або я не розумію, про що ви говорите.

Ось статистика НБУ:
Зображення

Тільки ж ви дивиться зміну курсу і номінальні зміни.
А ще, цеж всі до купи, і нема співвідношення строкових та on-call

А ще вийде статистика за март - там вже дуже буде помітно, тоді март до марту прикладемо і порахуємо.
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 25.05.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:55

  1finanсier написав:
  V2 написав:
  1finanсier написав:Ну не багато різниці.


Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!

В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.


Повністю згоден з 1finanсier, різниці небагато і робитемуть це швидко.
Враховуючі терміни - люди готуються, а деякі вже все втигли.
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 25.05.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:35

  Acceptus написав:Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.

Я не знаю, де ви берете цифри 7%... На портфелі депозитів ФЛ - це величезні гроші (таких приростів не було принаймі в 2024 році).

Або я не розумію, про що ви говорите.

Ось статистика НБУ:
Зображення

Тільки ж ви дивиться зміну курсу і номінальні зміни.
А ще, цеж всі до купи, і нема співвідношення строкових та on-call

А ще вийде статистика за март - там вже дуже буде помітно, тоді март до марту прикладемо і порахуємо.

а ми це вже розбирали
Валютний ринок в контексті ДС

й висновок - відтоку немає! просто у грудні виплатили багато, тому в січні просто пройшла корекція.

по статистиці НБУ - березень вже є. й що ми бачимо?
грудень - 711
січень - 691
лютий - 705
березень - 709

а знаєте які залишки на строкових депозитах?
грудень - 245
січень - 249
лютий - 252

не дуже схоже на паніку, ні?

тому інфо про винос депозитів в січні - це просто вкид через некоректну оцінку інфо НБУ 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 29.09.19
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Acceptus написав:Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.


А тут чомусь інша інформація ;)

«За підсумками березня, банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), із початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн)», — повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики данило гетманцев.


«Отже, після традиційного сезонного скорочення вкладів у січні, що було подано певними ЗМІ та експертами для хайпу чи з політичних мотивів, майже як передвісник фінансової кризи, у лютому депозити відновили зростання, а у березні перевершили показник на кінець минулого року», — написав він.

За оперативними даними НБУ, грошей населення в банках у березні побільшало, порівнюючи з груднем минулого року, на 1,05 млрд грн — до 1,079 трлн грн. Вклади фізосіб у гривні зростають другий місяць поспіль після драматичного падіння в січні. У лютому вони зросли на 2,2% м.м., у березні — на 0,5%. Валютні вклади (в доларовому еквіваленті) почали відновлення цього місяця — зросли на 0,1% м.м. Загалом, вкладів бізнесу та населення в банках у березні побільшало на 2,2% м.м. — до 2,43 трл грн.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -17042024/
V2
4
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 03.07.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:14

V2

Як побачу 2024M03 - в стат данних у звіті:
Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків)
От тоді порахуємо.

Гетьманцев "канечна" молодець - "населення і бізнесу"...
Ще б сказав на коррахунках банків...
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 25.05.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:08

Shaman

Дайте будласочка посилання на березень.
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 25.05.11
Подякував: 53 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1826182718281829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 251753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 111206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 38667
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.