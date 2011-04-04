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Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні. Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок. А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%
Acceptus написав:Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.
А тут чомусь інша інформація
«За підсумками березня, банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), із початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн)», — повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики данило гетманцев.
«Отже, після традиційного сезонного скорочення вкладів у січні, що було подано певними ЗМІ та експертами для хайпу чи з політичних мотивів, майже як передвісник фінансової кризи, у лютому депозити відновили зростання, а у березні перевершили показник на кінець минулого року», — написав він.
За оперативними даними НБУ, грошей населення в банках у березні побільшало, порівнюючи з груднем минулого року, на 1,05 млрд грн — до 1,079 трлн грн. Вклади фізосіб у гривні зростають другий місяць поспіль після драматичного падіння в січні. У лютому вони зросли на 2,2% м.м., у березні — на 0,5%. Валютні вклади (в доларовому еквіваленті) почали відновлення цього місяця — зросли на 0,1% м.м. Загалом, вкладів бізнесу та населення в банках у березні побільшало на 2,2% м.м. — до 2,43 трл грн.
У сині пачечки. Забирав залишки крайнього конверт депо. В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів. Отак люди ,,прилаштовують гривню,,. А я й не знав що так можна.