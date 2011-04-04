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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1827182818291830

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:17

  alex lem написав: В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:03

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
я просто еще и в очередной раз хренею с конкретно райфовских "стандартов" удобства и безопасности для клиентов,
когда куча посторонних видят, что клиент выходит с конкретной СУММОЙ в конкретном месте (сумке, кармане). Вот и фигурировал "охранник" с рюкзаком.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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  #<1 ... 1827182818291830
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