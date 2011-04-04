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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:17
alex lem написав:
В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял?
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:38
flysoulfly написав:
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял?
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:03
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял?
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
я просто еще и в очередной раз хренею с конкретно райфовских "стандартов" удобства и безопасности для клиентов,
когда куча посторонних видят, что клиент выходит с конкретной СУММОЙ в конкретном месте (сумке, кармане). Вот и фигурировал "охранник" с рюкзаком.
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