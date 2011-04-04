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alex lem написав: В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял?
flysoulfly написав:покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял?
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
я просто еще и в очередной раз хренею с конкретно райфовских "стандартов" удобства и безопасности для клиентов, когда куча посторонних видят, что клиент выходит с конкретной СУММОЙ в конкретном месте (сумке, кармане). Вот и фигурировал "охранник" с рюкзаком.
Таке питаннячко: SportBank Нікому не сдається, шо все це одна і таж історія: IboxBank, ConcordBank, Кристал, Аккорд - всі вони постраждали із-за "ігорки"... Перші 2 - "темна ігорка" - прибили Треті та Четвертий - "сіра" - рахунки санкційної ігорки під контролем АРМА SportBank - тупо помста за іск PariMatch По Sportbank коротко и сжато написав тут: https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-04-2024/
Кто як вважає? Чи таким не цікавитесь? Розумію що банки не системні, але ж, з боку фінансів - були здорові банки, не без гріха, алеж здорові.
alex lem написав: В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял?
Ніт. Ніхто їх навіть не рахував після рах. машинки. Мабуть постійні клієнти. А мені в інших банках примудрялися сині з надписами та штампами впарювати. Я ж не той клієнт.
Acceptus написав:Таке питаннячко: SportBank Нікому не сдається, шо все це одна і таж історія: IboxBank, ConcordBank, Кристал, Аккорд - всі вони постраждали із-за "ігорки"... Перші 2 - "темна ігорка" - прибили Треті та Четвертий - "сіра" - рахунки санкційної ігорки під контролем АРМА SportBank - тупо помста за іск PariMatch По Sportbank коротко и сжато написав тут: https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-04-2024/
Кто як вважає? Чи таким не цікавитесь? Розумію що банки не системні, але ж, з боку фінансів - були здорові банки, не без гріха, алеж здорові.
ігорні бабки дуже великі і дуже потужні більшість - змоскалізовані вони не можуть випаруватись просто так тому й надалі хтось якось щось мутить тут до бабки не ходи