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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1827182818291830

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:17

  alex lem написав: В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:03

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)
Думаю там все было проще - по договоренности с кассиром ему выдавали "эмисионные" банкноты
я просто еще и в очередной раз хренею с конкретно райфовских "стандартов" удобства и безопасности для клиентов,
когда куча посторонних видят, что клиент выходит с конкретной СУММОЙ в конкретном месте (сумке, кармане). Вот и фигурировал "охранник" с рюкзаком.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:16

  Shaman написав:
  Acceptus написав:Shaman

Дайте будласочка посилання на березень.

Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків)

це оперативні дані, але принципово вони не відрізняються. й в попередньому повідомленні ви використали назву саме оперативних данних. ;)


Дякую, тий же звіт дивився завжди 5 владенку - Дод_показники_динаміка
...
Визнаю - за цифрами програв. Відтоку нема.
І по валютним теж суттєво нема.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:51

Таке питаннячко:
SportBank
Нікому не сдається, шо все це одна і таж історія: IboxBank, ConcordBank, Кристал, Аккорд - всі вони постраждали із-за "ігорки"...
Перші 2 - "темна ігорка" - прибили
Треті та Четвертий - "сіра" - рахунки санкційної ігорки під контролем АРМА
SportBank - тупо помста за іск PariMatch
По Sportbank коротко и сжато написав тут:
https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-04-2024/

Кто як вважає? Чи таким не цікавитесь? Розумію що банки не системні, але ж, з боку фінансів - були здорові банки, не без гріха, алеж здорові.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:27

  flysoulfly написав:
  alex lem написав: В райфі в черзі в касу стоїть чудак, звоне по телефону. Приходе другий кадр з рюкзаком, вивалює тому знайомому на касі пачки гривньопапіру. Уходить. Рахує касир на машинці-кілька тисяч не хватає. Знову дзвінок, знову тип з рюкзаком приходить, добавляє гривні.Уходить. Першому кадру рахують і видають пачку синіх долярів. Потім на машинці бачу сумму 10 тис доларів
покупатель пачку на отсутствие штампиков-надписей-пятен-надрывов проверял? :)

Ніт. :D Ніхто їх навіть не рахував після рах. машинки. :wink: Мабуть постійні клієнти. А мені в інших банках примудрялися сині з надписами та штампами впарювати. Я ж не той клієнт.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:47

  Acceptus написав:Таке питаннячко:
SportBank
Нікому не сдається, шо все це одна і таж історія: IboxBank, ConcordBank, Кристал, Аккорд - всі вони постраждали із-за "ігорки"...
Перші 2 - "темна ігорка" - прибили
Треті та Четвертий - "сіра" - рахунки санкційної ігорки під контролем АРМА
SportBank - тупо помста за іск PariMatch
По Sportbank коротко и сжато написав тут:
https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-04-2024/

Кто як вважає? Чи таким не цікавитесь? Розумію що банки не системні, але ж, з боку фінансів - були здорові банки, не без гріха, алеж здорові.


ігорні бабки дуже великі і дуже потужні
більшість - змоскалізовані
вони не можуть випаруватись просто так
тому й надалі хтось якось щось мутить
тут до бабки не ходи
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:52

депо-новини
малі бунки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -17042024/


поволі вниз
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:53

  Acceptus написав:Аккорд - всі вони постраждали із-за "ігорки"

Що за інсайди з майбутнього про Акорд?
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 08:36

Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо боротьби з негативними наслідками азартних ігор онлайн.

Що планують зробити:

1. Регулювання реклами: Кабмін розробить правила, щоб обмежити рекламу азартних ігор, яка використовує символіку ЗСУ.

2. Контроль акаунтів: Заборонено мати декілька акаунтів на одного гравця та встановлено ліміти часу участі в іграх.

3. Фінансові ліміти: Гравцям буде встановлено фінансовий ліміт перед початком гри, з можливістю зміни лише раз на місяць.

4. Моніторинг і блокування: Введення державної системи моніторингу та інформаційна кампанія про ризики азартних ігор.

5. Заборони для військових: Головнокомандувач ЗСУ запровадить заборону на участь в азартних іграх для військовослужбовців під час воєнного стану.

6. Перевірки та блокування платежів: СБУ та Нацбанк працюватимуть над блокуванням платежів на рахунки організаторів азартних ігор.

7. Лікування ігрової залежності: МОЗ розробить клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

8. Заходи у магазинах додатків: Мінцифра проведе переговори з Apple та Google щодо заборони неліцензованих азартних ігор в Україні.

Потрібна юридична допомога?
sens
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