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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:20
klug написав: Acceptus написав:
Аккорд - всі вони постраждали із-за "ігорки"
Що за інсайди з майбутнього про Акорд?
Ні це вже з минулого. Коли 3млрд+ від 1xBet перебували на рахунках Кристалу та Аккорду.
Для банків все обішлось.
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Acceptus
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