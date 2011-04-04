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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 кві, 2024 18:49
Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13
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Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори
Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?
Додано: Суб 27 кві, 2024 10:39
свіжий огляд депо-ставок, великі банки
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