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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 кві, 2024 18:49
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори
Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?
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Додано: Суб 27 кві, 2024 10:39
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Додано: Нед 28 кві, 2024 09:42
Сижу думаю, вложиться снова в гривне-депо или купить валюту под депо на 3 месяца. И причём евро
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Andrey2512
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:51
Andrey2512 написав:
Сижу думаю, вложиться снова в гривне-депо или купить валюту под депо на 3 месяца. И причём евро
ОВДП в грн. до осені, а тама знов задумаєтеся )
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Додано: Нед 28 кві, 2024 19:29
Andrey2512 написав:
Сижу думаю, вложиться снова в гривне-депо или купить валюту под депо на 3 месяца. И причём евро
І що надумали?
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Investor_K
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Додано: Нед 28 кві, 2024 20:31
Investor_K Гривнедепо оформлю )
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Andrey2512
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