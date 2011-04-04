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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 кві, 2024 16:07
ihorsic написав:
А чому не в Раду під 17.5???
Та для мене йти з роботи, щоб оформитися клієнтом в банку - це капець.
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