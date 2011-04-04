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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1829183018311832

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:А чому не в Раду під 17.5???

Та для мене йти з роботи, щоб оформитися клієнтом в банку - це капець.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:56

Все буде добре! Все буде УСПІХ!))

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Investor_K Гривнедепо оформлю )

Ну тоді і я слідом.

Ну тоді і я не буду розривати НЕрозривні гривнедепошки до осені! :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:35

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Investor_K написав:На таких як ми -гривнепатріотах - тримається вся економіка України
А на таких, як я - то ще і весь фронт тримається! :D
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:56

Одеса обмінка

В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣

Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 20:06

  sens написав:В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣
Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
курортник-бетоноинвестор?

а еще говорят, что если человек был способен заработать такие (немалые) деньги, то он уже по определению не может быть глупым :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 20:09

  flysoulfly написав:
  sens написав:В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣
Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
курортник-бетоноинвестор?

а еще говорят, что если человек был способен заработать такие (немалые) деньги, то он уже по определению не может быть глупым :mrgreen:

Может, наследство
Investor_K
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