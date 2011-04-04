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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 кві, 2024 16:07
ihorsic написав:
А чому не в Раду під 17.5???
Та для мене йти з роботи, щоб оформитися клієнтом в банку - це капець.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:35
Investor_K написав:На таких як ми
-гривнепатріотах - тримається вся економіка України
А на таких, як я - то ще і весь фронт тримається!
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Додано: Суб 04 тра, 2024 19:56
В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣
Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
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sens
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:06
sens написав:
В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣
Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
курортник-бетоноинвестор?
а еще говорят, что если человек был способен заработать такие (немалые) деньги, то он уже по определению не может быть глупым
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flysoulfly
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:09
flysoulfly написав: sens написав:
В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣
Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
курортник-бетоноинвестор?
а еще говорят, что если человек был способен заработать такие (немалые) деньги, то он уже по определению не может быть глупым
Может, наследство
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