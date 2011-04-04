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В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣
Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
sens написав:В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣 Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
курортник-бетоноинвестор?
а еще говорят, что если человек был способен заработать такие (немалые) деньги, то он уже по определению не может быть глупым
sens написав:В Одессе мужик пришёл в обменник обменять 60 тысяч евро, но сотрудник пропал вместе с его деньгами 🦣 Вчера, уже по классической схеме, неизвестный пропал вместе с деньгами клиента в обменнике на Успенской 109. Мошенники занимают помещения нерабочих обменных пунктов и пропадают с деньгами, когда к ним приходит жирная рыба.
курортник-бетоноинвестор?
а еще говорят, что если человек был способен заработать такие (немалые) деньги, то он уже по определению не может быть глупым