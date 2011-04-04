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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1830183118321833

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:02

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:15

  GALeon написав:
Investor_K написав:
  greenozon написав:...у них і відповідальність більша.
перед ким?

Перед законом
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Investor_K написав:
  GALeon написав:
Investor_K написав:[quote="5721902:greenozon"]...у них і відповідальність більша.
перед ким?

Перед законом[/quote]
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22

  Investor_K написав:
  GALeon написав:
Investor_K написав:...у них і відповідальність більша.
перед ким?

Перед законом

та лаано, у нас же всі рівні перед Законом
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Investor_K написав:
  GALeon написав:
Investor_K написав:[quote="5721902:greenozon"]...у них і відповідальність більша.
перед ким?

Перед законом[/quote]Так для цього у них пару сотень лямів для застави або ЗП/громадянство іншої країни
GALeon
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