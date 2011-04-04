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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:02
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:15
GALeon написав: Investor_K написав: greenozon написав:
...у них і відповідальність більша.
перед ким?
Перед законом
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:21
Investor_K написав: GALeon написав:
Investor_K написав:[quote="5721902:greenozon"]...у них і відповідальність більша.
перед ким?
Перед законом[/quote]
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22
Investor_K написав: GALeon написав:
Investor_K написав:...у них і відповідальність більша.
перед ким?
Перед законом
та лаано, у нас же всі рівні перед Законом
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:25
Investor_K написав: GALeon написав:
Investor_K написав:[quote="5721902:greenozon"]...у них і відповідальність більша.
перед ким?
Перед законом[/quote]Так для цього у них пару сотень лямів для застави або ЗП/громадянство іншої країни
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