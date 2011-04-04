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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 тра, 2024 11:22
Дюрі-бачі написав:
на в̶і̶л̶ь̶н̶о̶м̶у
В Рюкзаку під 10%... але як нашару виводи звідти, тільки кеди?
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 11 тра, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 тра, 2024 11:25
Amethyst Та звичайними переказами на картку, для мене 40k в місяць достатньо.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 13:07
klug написав:Мизантрóп
Які люди і не на ВЛК!
такі в тилу потрібні
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Додано: Пон 13 тра, 2024 11:31
Amethyst написав: Дюрі-бачі написав:
на в̶і̶л̶ь̶н̶о̶м̶у
В Рюкзаку під 10%... але як нашару виводи звідти, тільки кеди?
Картка success - 10 p2p переказів на місяць безоплатно.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 12:02
V2 написав: Amethyst написав: Дюрі-бачі написав:
на в̶і̶л̶ь̶н̶о̶м̶у
В Рюкзаку під 10%... але як нашару виводи звідти, тільки кеди?
Картка success - 10 p2p переказів на місяць безоплатно.
Кожен переказ не більше 30К, в день не більше 50К?
Де там реальні тарифи і регламенти по Сукесу ?
В принципі, я таки думаю до 50К розмістити на Рюкзаку, хоча раніше там спокійно до 200К лежало з обігом до 400К/міс
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