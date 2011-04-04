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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1831183218331834

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Дюрі-бачі написав:на в̶і̶л̶ь̶н̶о̶м̶у
В Рюкзаку під 10%... але як нашару виводи звідти, тільки кеди? 8)
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 11 тра, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 11:25

Amethyst Та звичайними переказами на картку, для мене 40k в місяць достатньо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 13:07

  klug написав:Мизантрóп
Які люди і не на ВЛК!

такі в тилу потрібні 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 11:31

  Amethyst написав:
  Дюрі-бачі написав:на в̶і̶л̶ь̶н̶о̶м̶у
В Рюкзаку під 10%... але як нашару виводи звідти, тільки кеди? 8)


Картка success - 10 p2p переказів на місяць безоплатно.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:02

  V2 написав:
  Amethyst написав:
  Дюрі-бачі написав:на в̶і̶л̶ь̶н̶о̶м̶у
В Рюкзаку під 10%... але як нашару виводи звідти, тільки кеди? 8)


Картка success - 10 p2p переказів на місяць безоплатно.

Кожен переказ не більше 30К, в день не більше 50К?
Де там реальні тарифи і регламенти по Сукесу ? :(
В принципі, я таки думаю до 50К розмістити на Рюкзаку, хоча раніше там спокійно до 200К лежало з обігом до 400К/міс :wink:
Amethyst
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  #<1 ... 1831183218331834
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