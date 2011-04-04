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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Те що відбувається зараз в країні нагадує валютно-фінансову піраміду


Что-то курсом 37,5 летом и не пахнет в этой статье(
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:25

  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:Те що відбувається зараз в країні нагадує валютно-фінансову піраміду


Что-то курсом 37,5 летом и не пахнет в этой статье(

ИА вчера в своей привычной хамской форме сказал, что помнить его прогноз уже не следует.
Вы поставили на хромую лошадь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:32

Hotab


Но соглашусь отчасти ) ставку сделал на гривну )
Andrey2512
 
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З нами з: 04.04.22
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