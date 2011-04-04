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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 тра, 2024 17:07
greenozon написав:
Те що відбувається зараз в країні нагадує валютно-фінансову піраміду
Что-то курсом 37,5 летом и не пахнет в этой статье(
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Andrey2512
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Додано: Пон 13 тра, 2024 17:25
Andrey2512 написав: greenozon написав:
Те що відбувається зараз в країні нагадує валютно-фінансову піраміду
Что-то курсом 37,5 летом и не пахнет в этой статье(
ИА вчера в своей привычной хамской форме сказал, что помнить его прогноз уже не следует.
Вы поставили на хромую лошадь.
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Hotab
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Додано: Пон 13 тра, 2024 17:32
Hotab
Но соглашусь отчасти ) ставку сделал на гривну )
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Andrey2512
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Додано: Пон 13 тра, 2024 17:52
По факту - да
Но видит то себя огого))
Если летом не просядем ниже 38.50, то на осень улетим далеко на 40..
только длинными и темными
осенене-зимними вечерами какой курс - будет все равно.
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Hotab
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Додано: Пон 13 тра, 2024 17:58
Hotab написав:
сказал, что помнить его прогноз уже не следует.
а что такое, концепция поменялась?
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otshelnick1
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Додано: Пон 13 тра, 2024 17:59
otshelnick1 написав: Hotab написав:
сказал, что помнить его прогноз уже не следует.
а что такое, концепция поменялась?
Просто не любит тех, у кого хорошая память
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Hotab
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:57
Hotab написав:
Просто не любит тех, у кого хорошая память
да, хорошая память лучше всех богатств. Вот только если на 37,5 уже не идем, то куда идем?
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otshelnick1
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:23
otshelnick1 написав: Hotab написав:
сказал, что помнить его прогноз уже не следует.
а что такое, концепция поменялась?
в мене з деяких відповідей склалося враження, що людина свідомо тролить...
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Shaman
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:26
Shaman написав: otshelnick1 написав: Hotab написав:
сказал, что помнить его прогноз уже не следует.
а что такое, концепция поменялась?
в мене з деяких відповідей склалося враження, що людина свідомо тролить...
Ні. Реально настільки упоротий.
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