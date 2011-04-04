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greenozon написав:Те що відбувається зараз в країні нагадує валютно-фінансову піраміду. Економіка не генерує такий дохід, який банки пропонують за гривневими активами. Кошти з реальної економіки висмоктуються у банківську систему, яка в свою чергу звужує рівень кредитної підтримки.
Рано чи пізно в системі не стане стільки грошей, щоб виплачувати космічні відсотки, якщо ця система не здатна генерувати адекватну дохідність, підкріплену реальним виробництвом товарів та послуг.
наче людина має безпосередне відношення до теми, а висновки як на мене все одно хайпові
все одно не розумію фразу "реальної економіки висмоктуються у банківську систему". гроші економіки й так знаходяться в банківській системі.
так, має місце наповнювання банківської системи грошима за рахунок відсотків за депосертифікатів - "на штучних виплатах держави за депозитними сертифікатами за рахунок де-факто міжнародної допомоги." але не за рахунок міжнародної допомоги, бо допомогу отримує мінфін, а не НБУ, а за рахунок банальної емісії. там вона десь на рівні 8 ярдів грн на місяць або 100 ярдів грн на рік.
а в себе в балансі НБУ витрати на депосертифікати перекриває за рахунок відсотків по ОВДП, які отримує від бюджету. тому так витрати держави на ОВДП в цьому випадку не повернуться знову в бюджет, а потраплять в банківську систему як дохід банків - збиток НБУ теж можливий. цікаво, яка картина склалася за 2023. звіт НБУ за 2023 вже є?
приклад, як одні й ті ж події можна пояснити зовсім по-різному...