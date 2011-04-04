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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1833183418351836

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Як ставитеся до таких новин? Чи може це вплинути на кредитування і зменшення ставок по ньому?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:21

  Hotab написав:Просто не любит тех, у кого хорошая память :D

Це мабуть про мене
Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей?
25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:16

  UA написав:
  Hotab написав:Просто не любит тех, у кого хорошая память :D

Це мабуть про мене
Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей?
25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.

UA, моя пенсія оформлена з перших днів (січень) 21 року.
В Румунії (аеродром Брашов) я був на заводі (чи центр обслуговування) Airbus 3 дні в березні 22 року з метою постановки на регламенті роботи вертольотів.

Зображення


Переліт кордону був в районі Чернівців, повернення автобусом там само через 3 дні. Назустріч на переході стояли кілометрові черги UA, Хантерів, та інших патріотів,
Долар дійсно купляв через Лей. Тобто з гривневої карти знімав леї, леї міняв на долар, долари завіз в Україну.
Після повернення включився в роботу з перевезення поранених до шпиталів (на вертольотах).
Ще щось цікавить?


Це мабуть про мене


Виявляється зовсім ні :lol:
Але навіть такої памʼяті достатньо щоб носити і мити соляркою снаряди 122 мм
Якщо щось забудете помити, Успіх ткне носом і нагадає. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

банки, как я понял из собственного опыта, могут сами менять кредитные лимиты на картах физических особ. Как это можно запретить? Только закрывать карты?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:58

  Hotab написав:
  UA написав:Це мабуть про мене
Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей?
25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.

UA, моя пенсія оформлена з перших днів (січень) 21 року.
В Румунії (аеродром Брашов) я був на заводі (чи центр обслуговування) Airbus 3 дні в березні 22 року з метою постановки на регламенті роботи вертольотів.

Зображення


Переліт кордону був в районі Чернівців, повернення автобусом там само через 3 дні. Назустріч на переході стояли кілометрові черги UA, Хантерів, та інших патріотів,
Долар дійсно купляв через Лей. Тобто з гривневої карти знімав леї, леї міняв на долар, долари завіз в Україну.
Після повернення включився в роботу з перевезення поранених до шпиталів (на вертольотах).
Ще щось цікавить?


Це мабуть про мене


Виявляється зовсім ні :lol:
Але навіть такої памʼяті достатньо щоб носити і мити соляркою снаряди 122 мм
Якщо щось забудете помити, Успіх ткне носом і нагадає. :lol:

Добре, покладу пояснення в твою особисту справу.
Я тільки наганом вмію воювати.
Оператором клапану противогазу трохи можу.
То ж шукай посаду зам по мпз
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:11

UA


То ж шукай посаду зам по мпз


По-перше не потрібно розводити флуд ще й тут
По-друге , ви відмовляєтесь пропивати (ні, не квартиру в оренді з якої ви не платите податки), медикаменти від галюценацій (а як інакше назвати «інформацію» що я оформлював справу якусь у лютому 22, крім як «марево») , тому наган , як і інші гострі предмети, у вас забираємо, щоб не поранились.
Безпечною зброю для вас залишається лише ганчірка в солярці. Успіх над вами старший!
Hotab
 
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