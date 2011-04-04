Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину
Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
Як ставитеся до таких новин? Чи може це вплинути на кредитування і зменшення ставок по ньому?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 10:14
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину
Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
Як ставитеся до таких новин? Чи може це вплинути на кредитування і зменшення ставок по ньому?
Додано: Вів 14 тра, 2024 10:21
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:16
UA, моя пенсія оформлена з перших днів (січень) 21 року.
В Румунії (аеродром Брашов) я був на заводі (чи центр обслуговування) Airbus 3 дні в березні 22 року з метою постановки на регламенті роботи вертольотів.
Переліт кордону був в районі Чернівців, повернення автобусом там само через 3 дні. Назустріч на переході стояли кілометрові черги UA, Хантерів, та інших патріотів,
Долар дійсно купляв через Лей. Тобто з гривневої карти знімав леї, леї міняв на долар, долари завіз в Україну.
Після повернення включився в роботу з перевезення поранених до шпиталів (на вертольотах).
Ще щось цікавить?
Виявляється зовсім ні
Але навіть такої памʼяті достатньо щоб носити і мити соляркою снаряди 122 мм
Якщо щось забудете помити, Успіх ткне носом і нагадає.
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:47
Re: Байки про банки і не тільки....
банки, как я понял из собственного опыта, могут сами менять кредитные лимиты на картах физических особ. Как это можно запретить? Только закрывать карты?
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:58
Добре, покладу пояснення в твою особисту справу.
Я тільки наганом вмію воювати.
Оператором клапану противогазу трохи можу.
То ж шукай посаду зам по мпз
Додано: Вів 14 тра, 2024 14:11
UA
По-перше не потрібно розводити флуд ще й тут
По-друге , ви відмовляєтесь пропивати (ні, не квартиру в оренді з якої ви не платите податки), медикаменти від галюценацій (а як інакше назвати «інформацію» що я оформлював справу якусь у лютому 22, крім як «марево») , тому наган , як і інші гострі предмети, у вас забираємо, щоб не поранились.
Безпечною зброю для вас залишається лише ганчірка в солярці. Успіх над вами старший!
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