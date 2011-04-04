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Hotab написав:Просто не любит тех, у кого хорошая память
Це мабуть про мене Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей? 25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.
Hotab написав:Просто не любит тех, у кого хорошая память
Це мабуть про мене Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей? 25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.
UA, моя пенсія оформлена з перших днів (січень) 21 року. В Румунії (аеродром Брашов) я був на заводі (чи центр обслуговування) Airbus 3 дні в березні 22 року з метою постановки на регламенті роботи вертольотів.
Переліт кордону був в районі Чернівців, повернення автобусом там само через 3 дні. Назустріч на переході стояли кілометрові черги UA, Хантерів, та інших патріотів, Долар дійсно купляв через Лей. Тобто з гривневої карти знімав леї, леї міняв на долар, долари завіз в Україну. Після повернення включився в роботу з перевезення поранених до шпиталів (на вертольотах). Ще щось цікавить?
Це мабуть про мене
Виявляється зовсім ні Але навіть такої памʼяті достатньо щоб носити і мити соляркою снаряди 122 мм Якщо щось забудете помити, Успіх ткне носом і нагадає.
Застосунок Гаманець (Google Wallet), що забезпечує швидкий доступ до платіжних карток, перестане бути доступним на багатьох старих смартфонах вже з наступного місяця.
Google змінює мінімальні вимоги для роботи Гаманця на смартфоні. Через це власники старіших гаджетів на Android з підтримкою безконтактної оплати втратять доступ до цього інструменту.
«З 10 червня 2024 року Google Wallet потребуватиме Android 9 або новішої версії на вашому телефоні та Wear OS 2.x або новішої версії на вашому смартгодиннику. Щоб функції Гаманця, як-от безконтактна оплата, були захищеними, ми маємо надсилати оновлення системи безпеки на ваш пристрій. Такі оновлення недоступні для версій Android, старіших за 9», — йдеться в повідомленні на сторінці підтримки Google.
Коли Google Wallet з’явився у 2022 році, замінивши собою застосунок Google Pay, версія Android 5.0 ще була у списку. До цього оновлення підтримувалися Android 7.0 і новіші версії. Відтак, з наступного місяця буде втрачено підтримку Android Nougat (2016: 7.0, 7.1) і Oreo (2017: 8.0, 8.1).
США грозят отрезать Raiffeisen от долларовой системы
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) получил письменное предупреждение от министерства финансов США о том, что доступ банка к американской финансовой системе может быть ограничен из-за операций в России, сообщил источник, знакомый с содержанием документа. Замминистра финансов США Уолли Адейемо 6 мая направил RBI письмо, в котором выразил обеспокоенность расширением деятельности банка в России, а также несостоявшейся сделкой на $1,5 млрд с компанией, ранее связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской, против которого введены санкции, сказал источник, пожелавший остаться анонимным.
Raiffeisen отменил сделку в начале мая. Хотя от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, Raiffeisen отказался через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что опасения Минфина США по поводу деятельности банка в России сохраняются.
Пресс-секретарь Raiffeisen сообщил, что банк отказался от сделки со Strabag и не заключал никаких подобных соглашений. Представитель также отметил, что RBI значительно сократил операции в России и принял обширные меры для снижения рисков, связанных с санкциями. «RBI будет продолжать работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании», — сказал Reuters представитель банка. Как сообщил источник, в своем письме Адейемо отметил, что расширение Raiffeisen противоречит заверениям, которые банк давал Минфину США и которые касались стремления свернуть деятельность в России.
Адейемо предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что министерству финансов придется принять меры к ограничению доступа банка к американской финансовой системе, а его деятельность ставит под угрозу национальную безопасность США.
В ДС писав, але ця гілка рідненька. Та і для цьго питання вона більш підходе.
Отже. Їхав повз МРЕО - побачив величезну кількість людей і машин, - йде масове переоформлення автомобілів, з потенційних мобілізованих на дружин, мам, сестер. В останні тижні травня, маю постійні питання від клієнтів, про можливість переведення депозитів та ОВДП, на дружину чи матір (загалом ситуація як і з авто). Тому вирішив написати відповіді на такий популярний запит.
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:
От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".
Далее цитата: "Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.
Хтось стикався з такими проблемами?"
"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці. Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"
Банк приведенный.Итог минус 30%.
Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.
посетитель написав:От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".
Далее цитата: "Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.
Хтось стикався з такими проблемами?"
"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці. Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"
Банк приведенный.Итог минус 30%.
Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.