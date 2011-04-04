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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1833183418351836

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Як ставитеся до таких новин? Чи може це вплинути на кредитування і зменшення ставок по ньому?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:21

  Hotab написав:Просто не любит тех, у кого хорошая память :D

Це мабуть про мене
Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей?
25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:16

  UA написав:
  Hotab написав:Просто не любит тех, у кого хорошая память :D

Це мабуть про мене
Hotab що там з курсом обміну доллара на румунській лей?
25 -26 лютого 2022 року ти цю тему героїчно підняв, але потім закинув, бо треба було повертатись, військову пенсію оформлювати.

UA, моя пенсія оформлена з перших днів (січень) 21 року.
В Румунії (аеродром Брашов) я був на заводі (чи центр обслуговування) Airbus 3 дні в березні 22 року з метою постановки на регламенті роботи вертольотів.

Зображення


Переліт кордону був в районі Чернівців, повернення автобусом там само через 3 дні. Назустріч на переході стояли кілометрові черги UA, Хантерів, та інших патріотів,
Долар дійсно купляв через Лей. Тобто з гривневої карти знімав леї, леї міняв на долар, долари завіз в Україну.
Після повернення включився в роботу з перевезення поранених до шпиталів (на вертольотах).
Ще щось цікавить?


Це мабуть про мене


Виявляється зовсім ні :lol:
Але навіть такої памʼяті достатньо щоб носити і мити соляркою снаряди 122 мм
Якщо щось забудете помити, Успіх ткне носом і нагадає. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

банки, как я понял из собственного опыта, могут сами менять кредитные лимиты на картах физических особ. Как это можно запретить? Только закрывать карты?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Примат написав:банки, как я понял из собственного опыта, могут сами менять кредитные лимиты на картах физических особ. Как это можно запретить? Только закрывать карты?
Тільки закривати картки.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:53

Re: Байки про банки і не тільки....

а це вже обговорювали?

Повертаємось до готівки? Google позбавить тисячі користувачів доступу до оплати смартфоном
Застосунок Гаманець (Google Wallet), що забезпечує швидкий доступ до платіжних карток, перестане бути доступним на багатьох старих смартфонах вже з наступного місяця.

Google змінює мінімальні вимоги для роботи Гаманця на смартфоні. Через це власники старіших гаджетів на Android з підтримкою безконтактної оплати втратять доступ до цього інструменту.

«З 10 червня 2024 року Google Wallet потребуватиме Android 9 або новішої версії на вашому телефоні та Wear OS 2.x або новішої версії на вашому смартгодиннику. Щоб функції Гаманця, як-от безконтактна оплата, були захищеними, ми маємо надсилати оновлення системи безпеки на ваш пристрій. Такі оновлення недоступні для версій Android, старіших за 9», — йдеться в повідомленні на сторінці підтримки Google.

Коли Google Wallet з’явився у 2022 році, замінивши собою застосунок Google Pay, версія Android 5.0 ще була у списку. До цього оновлення підтримувалися Android 7.0 і новіші версії. Відтак, з наступного місяця буде втрачено підтримку Android Nougat (2016: 7.0, 7.1) і Oreo (2017: 8.0, 8.1).

всі за новими смартфонами? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:55

США грозят отрезать Raiffeisen от долларовой системы

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) получил письменное предупреждение от министерства финансов США о том, что доступ банка к американской финансовой системе может быть ограничен из-за операций в России, сообщил источник, знакомый с содержанием документа. Замминистра финансов США Уолли Адейемо 6 мая направил RBI письмо, в котором выразил обеспокоенность расширением деятельности банка в России, а также несостоявшейся сделкой на $1,5 млрд с компанией, ранее связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской, против которого введены санкции, сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Raiffeisen отменил сделку в начале мая. Хотя от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, Raiffeisen отказался через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что опасения Минфина США по поводу деятельности банка в России сохраняются.

Пресс-секретарь Raiffeisen сообщил, что банк отказался от сделки со Strabag и не заключал никаких подобных соглашений. Представитель также отметил, что RBI значительно сократил операции в России и принял обширные меры для снижения рисков, связанных с санкциями. «RBI будет продолжать работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании», — сказал Reuters представитель банка. Как сообщил источник, в своем письме Адейемо отметил, что расширение Raiffeisen противоречит заверениям, которые банк давал Минфину США и которые касались стремления свернуть деятельность в России.

Адейемо предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что министерству финансов придется принять меры к ограничению доступа банка к американской финансовой системе, а его деятельность ставит под угрозу национальную безопасность США.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:33

В ДС писав, але ця гілка рідненька.
Та і для цьго питання вона більш підходе.

Отже. Їхав повз МРЕО - побачив величезну кількість людей і машин, - йде масове переоформлення автомобілів, з потенційних мобілізованих на дружин, мам, сестер. В останні тижні травня, маю постійні питання від клієнтів, про можливість переведення депозитів та ОВДП, на дружину чи матір (загалом ситуація як і з авто). Тому вирішив написати відповіді на такий популярний запит.

Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

Як що цікаво 8)
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:32

Re: Байки про банки і не тільки....

От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".

Далее цитата:
"Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.

Хтось стикався з такими проблемами?"


"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Банк приведенный.Итог минус 30%.

Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:12

  посетитель написав:От создателей "со мной такого не случится , это только с теми кто незаконныст операциями занимается" и "банк просто так отношения разрывать не будет, а у меня всё законно", а также "я много раз уже проходил финмониторинг и всё нормально".

Далее цитата:
"Доброго дня, банк заблокував рахунки через фін моніторинг, хочуть розірвати відносини в односторонньому порядку, а за переказ коштів в інший банк беруть дуже велику комісію, при цьому прислали лист де кажуть що я попав під критерії клієнтів з високим ризиком, пояснення писав, але їм байдуже, навіть розмоляти не хочуть.

Хтось стикався з такими проблемами?"


"питання в тому що я можу пояснити всі платежі по картці.
Але фін мону байдуже, вони навіть не хочуть розбиратися"

Банк приведенный.Итог минус 30%.

Ну и напоминание о том что не надо лезть со своими деньгами в тупорылую тройку банков.Хотя...как уже давно замечено люди в основном учатся только на своих ошибках.Если учатся.


Банк Південний. Вгадав? :mrgreen:
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